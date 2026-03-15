ゲットしたのは村上のシャツを着た男性…グラブでキャッチ■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦で先頭打者弾を放った。本塁打球をキャッチしたのはマイアミ在住の男性。興奮収まらぬ様子で、「レッツゴーー！」とご満悦だった。大谷は負けられない一戦に