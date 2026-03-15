「タリーズコーヒー」は、3月18日（水）から、はちみつを使った季節限定ドリンク「ハニーハニーミルクラテ」などを全国の店舗で発売する。【写真】贅沢なロイヤルミルクティーも！新ドリンク＆春スイーツ詳細■春の陽気にぴったり今回“HONEY LOVERS”と題し登場するのは、「タリーズ」オリジナルハニーを使用した季節限定ドリンク3種。「ハニーハニーミルクラテ」は、芳醇なエスプレッソとコクのあるミルクに特製ハニーホ