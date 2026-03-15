元TOKIOの松岡昌宏（49）が15日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。実は「一番ご飯に合うんじゃないか」と思っている食材を明かした。3月15日は「靴の記念日」で1932年に日本靴連盟が制定したという。松岡は「靴の日なんてあるんだ。3・1・5って考えたら、普通に“最高の日”なんじゃないか、みたいなね」と話した。そんな中、かつて北海道では、軍隊の靴を作るのに、豚の革を材料として使っていた