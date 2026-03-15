京都府綾部市で女性が殺害された事件から２９年となり、警察が情報提供を呼びかけました。 １９９７年、京都府綾部市味方町の住宅で、主婦の野田康子さん（当時３８）が首や胸を１０か所以上刺され殺されているのが見つかりました。 室内を物色された跡や土足で上がりこまれた形跡がないことから、警察は顔見知りによる犯行の可能性もあるとみて捜査しています。 事件発生から２９年が経ちましたが有力な情報はなく、３