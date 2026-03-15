２０１７年、和歌山県海南市で女子児童が受けたいじめについて、第三者委員会は「重大事態と認定すべきだった」と指摘しました。 ９年前、海南市の小学校に通う当時１年生の女子児童が下校中に同級生から用水路に降りることや田んぼに入ることを指示されるなどしました。 女子児童はその後不登校になりましたが、学校側はいじめの「重大事態」に認定しませんでした。 報道などをきっかけに市が設置した第三者委員会は、