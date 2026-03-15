日米通算381セーブをマークした“ハマの大魔神”こと佐々木主浩氏（58）が15日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。メッツの千賀滉大投手（33）の“お化けフォーク”について解説した。千賀は、13日（日本時間14日）のマーリンズとのオープン戦に先発登板。代名詞の“お化けフォーク”の切れに加え、直球の最速は98.6キロ（約158.6キロ）と球威も抜群で、毎回の5奪三振を含む3回無安打無失点と開幕に向けて、万