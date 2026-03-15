◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本ーベネズエラ（現地14日、アメリカ/マイアミ)準々決勝のベネズエラ戦に臨んでいる侍ジャパン。先発マウンドを託されたエース・山本由伸投手が2回2失点となっています。まずは初回。ベネズエラの先頭打者であるロナルド・アクーニャJr.選手に豪快な一発を浴びます。2球目の高めのストレートを振り抜かれると、打球はそのまま右中間スタンドに飛び込みました。裏には大谷翔平選手のソ