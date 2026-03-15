【ソウル＝依田和彩】韓国・聯合ニュースによると、１４日午後６時１０分頃、ソウル中心部のカプセルホテルから出火し、外国人１０人が重軽傷を負った。このうち日本人の女性１人が意識不明の状態だという。カプセルホテルは、日本人観光客も多く訪れる、ソウル中心部の繁華街・明洞（ミョンドン）に近い場所にある。聯合ニュースは、廊下に荷物が多く置かれ、構造的に避難が難しかった可能性があると伝えている。