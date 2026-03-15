【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、NBCテレビのインタビューで、イランの主要石油積み出し拠点カーグ島について「完全に破壊したが、面白半分であと数回攻撃するかもしれない」と述べ、イランを挑発した。カーグ島はペルシャ湾にあり、トランプ氏は島の軍事目標を破壊したと13日に明らかにしている。NBCによるとトランプ氏は、負傷したとされるイランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師について「生きているかどうか