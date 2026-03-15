母ザルと一緒にいるサルの「パンチ」＝2月20日、千葉県/David Mareuil/Anadolu/Getty Images千葉県（CNN）おりの仲間にいじめられ、安全な場所に逃げ込み、ぬいぐるみにしがみついて安堵（あんど）するその姿は世界中の人たちの心をつかんだ。だが、サルの「パンチ」はようやく群れになじみ始めている。飼育員はCNNの取材に対し、パンチの世界中のファンを不安にさせた、一見すると乱暴な動画は、市川市動植物園で暮らす生後7カ月