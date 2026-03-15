東京メトロなどによりますと、きょう午前9時半ごろ、東京メトロ半蔵門線の電車内で、モバイルバッテリーから火が出ました。電車は、東武動物公園発・中央林間行きの10両編成で、永田町駅に停車すると同時にモバイルバッテリーから火が出たということです。火はおよそ15分後に消し止められ、けが人はいませんでした。この影響で半蔵門線は一時、全線で運転を見合わせましたが、午前10時8分に全線で運転を再開しています。