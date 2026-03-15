「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の八木勇征と、今話題のキャラクターのほっこりショットが話題になっている。１４日までに自身のインスタグラムを更新した八木。「『ぽこ あ ポケモン』ポケモン社さんからご提供いただきました」とにっこり顔のメタモンぬいぐるみを肩に乗せたオフショを公開した。大のポケモン好きとして知られる八木は、「ポケモン愛深まりすぎております」とつづり、ますます夢中になってしまったことを明かし