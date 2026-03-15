◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、準々決勝のベネズエラ戦に先発し、１―１の２回無死二塁で６番・トーレスに適時二塁打を浴び、勝ち越しを許した。先頭トーバーに中越え二塁打で出塁を許すと、トーレスには１４８キロのスプリットを捉えられ、左翼フェンス上部に直撃するあわや本塁打の低空ラ