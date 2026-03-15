まさかの立ち上がりとなった。ＷＢＣで２連覇を目指す侍ジャパンのエース山本由伸投手（２７＝ドジャース）が、１４日（日本時間１５日）、ベネズエラ代表との準々決勝（ローンデポ・パーク）に先発。初回の先頭打者に２０２３年ナ・リーグＭＶＰのロナルド・アクーニャ（２８＝ブレーブス）を迎えた。初球は１２６キロのカーブを投じ、１―０から甘く入った１５６キロの直球をフルスイングで捉えられた。打球は高々と舞い上