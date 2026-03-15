◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）スポーツ報知評論家の高橋由伸氏（元巨人監督）が、ＷＢＣを国内独占配信している動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」に生出演。米フロリダ州マイアミのローンデポパークで侍ジャパンの解説に臨んだ。両チームの主役による、先頭弾の共演―。できすぎたスタートに解説の由伸氏もうなった。開始早々に右中間に放り