ＷＢＣ日本代表は１４日（日本時間１５日）、マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨む。試合前には日本で独占放送する「ネットフリックス」で、前回大会の優勝メンバーだったラーズ・ヌートバー外野手（２８＝カージナルス）を招いて見どころを紹介。熱狂的な阪神ファンとしても知られる俳優・渡辺謙（６６）がトークを回す形となり、ベネズエラ代表の守備や走塁について私見を求めた。ヌートバーは英語