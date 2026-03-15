◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「１番・指名打者」で先発出場。豪快な同点弾を放ち、ファンが驚愕した。０−１の１回裏先頭の１打席目。ベネズエラの先発左腕ランヘル・スアレス投手（３０）から右中間スタンドへ先頭打者本塁打を放った。打った瞬間確信の一打で、