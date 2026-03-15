テレビ朝日系列にて毎週日曜午前9:00〜9:30放送中の『仮面ライダーゼッツ』より、新たな謎の仮面ライダー「仮面ライダードォーン」が発表された。3月15日放送の第26話では、予知夢での惨劇を回避すべく、万津莫/仮面ライダーゼッツ(今井竜太郎)は、仲間たちに全てを打ち明け、共に行動を開始。しかし、予知夢を回避しようとする莫の行動によってか、今まで存在が確認されなかった謎のライダー、仮面ライダードォーンが襲撃してくる