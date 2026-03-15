司法統計を見ると離婚を望む理由として最も多く挙げられるのは、長年変わらず「性格の不一致」です。しかし、この漠然とした理由だけで、法的な離婚は認められるのでしょうか。 一般的に、双方が合意する「協議離婚」であれば、どんな理由であっても離婚は成立しますが、一方が拒否した場合には、民法770条に限定列挙された5つの「法定離婚事由」のいずれかに該当するかどうかが争点となります。 「あなたとは、もうこれ以上暮ら