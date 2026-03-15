新たなＨ３ロケット「３０形態」 エンジンの燃焼試験 打ち上げ費用の低コスト化を目指す新たなＨ３ロケットのエンジンの燃焼試験がけさ、鹿児島県の種子島宇宙センターで行われました。 燃焼試験は、メインエンジンのLE-9を５０秒間燃焼させ、トラブルなく終了しました。 低コスト化を目指す新たなＨ３ロケット「３０形態」は、従来あった補助ロケットを使わない新しいタイプです。 従来のH3は、メインエンジンのLE-9を