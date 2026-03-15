高たんぱく、低脂質で人気の蒸し鶏やサラダチキン。家で作ろうと鶏胸肉をレンジ調理したら、パサつくのは当たり前とあきらめていませんか？?下ごしらえで鶏胸をたたく?しっとり感がアップする下味をもみ込む?鶏胸2枚をアーチ形ふんわりラップで加熱＋余熱で火を通すの3点を押さえれば、レンジでも驚くほどしっとりジューシーに仕上がるんです！定番メニューのバンバンジーもワンランクアップしたおいしさになりますよ。『鶏胸肉の