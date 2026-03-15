プロ野球の公式記録員は内野手の背番号を覚える 内野手の背番号を覚える ポジションが入れ替わってわかりにくくなるのは、主にファースト、セカンド、サード、ショートの4人。ピッチャーはすぐに覚えられるし、キャッチャーは防具でわかる。そこでプロの公式記録員は、内野手4人の背番号を頭に入れる。