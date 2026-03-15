◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本-ベネズエラ（現地14日、アメリカ/マイアミ)準々決勝のベネズエラ戦に挑んでいる侍ジャパン。「3番・センター」でスタメン出場した鈴木誠也選手が負傷交代となりました。場面は「1-1」の同点で迎えた初回の裏。四球で出塁した鈴木選手は2塁への盗塁を試みます。ヘッドスライディングした形となり、この際、鈴木選手は右膝付近を気にするそぶりを見せます。鈴木選手はそのまま座り込