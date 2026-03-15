◇第6回WBC準決勝ベネズエラ―日本（2026年3月14日マイアミ）ベネズエラが日本代表の山本由伸投手（27）に長打攻勢だ。初回、1番のアクーニャが山本に対し、1ボールから2球目の甘く入った速球を強振。打球は右中間に飛び込む先制本塁打となった。96.5マイル（約155キロ）を叩くと、打球速度106.2マイル（約171キロ）の痛烈な打球が右中間の401フィート（約122メートル）地点で弾んだ。ベネズエラは1次ラウンドの全4試