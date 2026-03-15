「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）ＷＢＣの公式ＳＮＳが侍ジャパンの試合前練習の動画をアップ。大谷翔平が打撃ケージ付近から、規制線の外側で練習を見守っていたラーズ・ヌートバーを発見。「ヌートバー！」と指をさして、手招きした。ためらいながらグラウンドに入ってきたヌートバーを、大谷が「大谷パス」とジョークを飛ばしながら迎え、笑顔で抱き合った。ＷＢＣ公式がこの場面を