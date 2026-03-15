お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（48）が15日、自身のインスタグラムを更新。WBC観戦のため、米国を訪れた様子を紹介した。「マイアミ中岡」と始めた中岡。「正月以外大型連休とったことがない男」「出川さんと来たぜマイアミ！！」とつづった。インスタグラムではお笑いタレント・出川哲朗と球場のスタンドで撮影した写真を掲載。ヤクルトファンの出川はおなじみの傘をさしての応援姿が写っていた。日本はWBC準々決勝