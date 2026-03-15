オーストラリアのバーク内相は15日、人道目的のビザを発給したサッカーの女子イラン代表の選手5人、スタッフ1人の計6人のうち、3人が亡命を取りやめてチームに合流するため同国を離れたと発表した。オーストラリアで開催中の女子アジア杯で敗退したイラン代表の選手は2日の韓国戦で試合前に国歌を歌わなかったことでイラン国営テレビの司会者に「裏切り者」と非難され、帰国後に処罰されるとの臆測が高まる事態に発展。オース