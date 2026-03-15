「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンの大谷翔平選手は１点を追う初回の第１打席で同点となる先頭打者アーチを放った。マウンドには昨年の地区シリーズ・フィリーズ戦で対戦したスアレス。初球の１４９キロを見送り、２球目のスライダーはしっかりと見極めた。３球目のチェンジアップにも手を出さずバッティングカウントを作った。４球目、１２６キロのカーブを完璧に捉えると