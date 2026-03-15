野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」は日本時間１５日、日本代表「侍ジャパン」とベネズエラによる準々決勝が、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われている。日本の先発・山本由伸（米ドジャース）は一回、ベネズエラに先頭打者本塁打を浴びた。（デジタル編集部）一回、ベネズエラの１番打者は大リーグ屈指の好打者アクーニャ。山本は１ボールからの２球目で、真ん中付近のストレート