【ニューヨーク＝木瀬武】１３日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は前日比３・１％高の１バレル＝９８・７１ドルで取引を終えた。米国とイランの軍事衝突が続き、供給不安から取引時間中に一時、９９ドル台まで上昇する場面もあった。再び１００ドルの大台が迫っている。ＷＴＩは終値として約３年８か月ぶりの高値となった。市場では、中東情勢の悪化で原油供給の混