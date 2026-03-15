[3.14 エールディビジ第27節 PSV 2-3 NEC]オランダ・エールディビジは14日に第27節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属する3位NECは敵地で首位PSVに3-2で勝利した。佐野はフル出場し、2得点を演出。小川はベンチ入りも公式戦3試合連続で出番なし。チームはKNVB杯(オランダ国内杯)準決勝に続いて首位相手に2連勝した。試合はNECが序盤から主導権を握る。前半20分、佐野が中盤でセカンドボールを回収して右サイドへパスを供