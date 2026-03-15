[3.14 エールディビジ第27節 アヤックス 4-0 スパルタ・ロッテルダム]オランダ・エールディビジは14日に第27節を行った。DF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスはホームでMF三戸舜介が所属するスパルタ・ロッテルダムと対戦し、4-0で快勝した。冨安は加入後初先発を果たし、三戸はフル出場した。冨安は左サイドバックで先発。アーセナル時代の2024年5月19日のエバートン戦以来、664日ぶりのスタメンとなった。試合は前半19