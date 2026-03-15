[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節 柏 0-1 町田 三協F柏]第5節終了時で1勝4敗。チャンスをつくりながらも結果がついてこなかった柏レイソルだが、第6節・町田戦では内容としても不満が残る試合になってしまった。昨季はパスをつないで相手を切り崩すシーンを何度もつくっていたが、今季、特にこの日は近い距離でのパスが5-4-1のブロックに引っかかる場面が多かった。前半29分に先制点を許すと、チャンスをなかなかつくれないまま