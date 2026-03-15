3月15日（日本時間）、ローンデポ・パークで行われているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・日本対ベネズエラの一戦は、初回から両国が誇るスーパースターによる本塁打の応酬という、歴史的な展開となった。 試合は開始直後、1回表に先頭の1番ロナルド・アクーニャJr.が、カウント1-0からの先発・山本由伸の2球目を完璧に捉えた。打球は右中間ス