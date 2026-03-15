野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」で、日本代表・侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表との準々決勝に臨む。この試合でNetflixの中継ゲストとして出演したのが、ラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）。前回大会では世界一に貢献した28歳がWBCを盛り上げている。 ■大谷とも