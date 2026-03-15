野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでのベネズエラ代表戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に右翼への同点ソロを放った。 ■アクーニャJr.に被弾直後…… 1次ラウンド・プールCを4戦全勝で突破した日本代表「侍ジャパン」。リードオフマンの大谷は、