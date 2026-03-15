この記事をまとめると ■1990年代に入ったころからカーナビが急速に普及し始めた ■カーナビは道路交通情報提供サービスとの組み合わせでさらに便利なものとなった ■いずれはAIがカーナビの情報を判断をして車両を適切にコントロールするようになるはずだ カーナビの普及でクルマはさらに便利な乗りものになった クルマを走らせて知らない場所に行くとき、道順を把握するのにたいへん便利なカーナビゲーション。最近ではスマホ