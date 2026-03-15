14日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、3月14日（土）に行われたホームゲームに3,194名が来場し、クラブ史上最多来場者数を更新したことをクラブ公式Xで発表した。 第19節GAME1に該当するこの試合は福島県郡山市にある宝来屋ボンズアリーナで開催され、チームはPFUブルーキャッツ石川かほくと対戦。大幅にリードして