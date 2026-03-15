◇第6回WBC準々決勝日本─ベネズエラ（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で今大会3本目となる先頭打者本塁打を放った。試合開始早々、侍ジャパンのエースである先発・山本由伸がアクーニャに先頭打者ア