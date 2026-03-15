◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す日本代表「侍ジャパン」は準々決勝でベネズエラと対戦。鈴木誠也外野手（31＝カブス）は「3番・中堅」で出場し、初回に四球で出塁し、二盗を試みた際に右膝を痛め、森下と交代した。場内には「右膝に違和感。引き続き状態を見ていく」とアナウンスされた