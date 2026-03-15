人類史上最高齢130歳を目指す、89歳のボディービルダーが『ABEMA Prime』に出演し、自身の健康の秘訣について語った。【映像】服を脱ぎ、見事なボディーを披露する様子（実際の映像）■89歳のボディビルダー130歳を目指す89歳のボディビルダー、金澤利翼氏。25歳で初めて日本の頂点に輝いて以来、日本一に18回。今も8月に開かれるマスターズ選手権での優勝を目指し、毎日トレーニングをしている。「私の理想は93歳まで現役でい