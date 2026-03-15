◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本−ベネズエラ（現地14日、アメリカ/マイアミ)野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平選手が初回に同点となるソロホームランを記録。ともに先頭打者ホームランが飛び出す展開となりました。初回、先発のマウンドに上がった山本由伸投手は、1番のロナルド・アクーニャJr.選手に2球目のボールをライトスタンドへ運ばれ、いきなり先制点を献上。それでも直後の攻撃では、1番の大谷選手が