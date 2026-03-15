フリーアナウンサー膳場貴子（51）が15日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。メッツ千賀滉大投手の“おばけフォーク”の軌道に驚嘆していた。スポーツコーナーで千賀の投球の特集をした。日本時間14日に行われたMLBオープン戦、メッツ千賀がマーリンズ戦で「おばけ」と称される鋭く落ちるフォークと速いフォーシームを交えて3回無失点5奪三振と好投。VTR映像を見た膳場が「フォークボールと言えば佐々木さんで