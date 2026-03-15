FacebookやInstagramの運営元として知られるMetaが、AIへの投資を進めるために全従業員の20％に相当する1万5800人を解雇することを計画していると報じられました。Exclusive: Meta planning sweeping layoffs as AI costs mount | Reutershttps://www.reuters.com/business/world-at-work/meta-planning-sweeping-layoffs-ai-costs-mount-2026-03-14/Meta is reportedly laying off up to 20 percent of its staff | The Vergehttp