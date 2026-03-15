◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）人気芸人２人が、ＷＢＣ準々決勝を現地観戦だ！試合前に「マイアミ中岡」と題してインスタグラムを更新したのは、お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一。「正月以外大型連休とったことがない男。出川さんと来たぜマイアミ！！」と、お笑いタレントの出川哲朗と球場を訪れた。「飯尾さんは準決勝から。絶対負けられない！！気合入りすぎて３