◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの鈴木誠也外野手が準々決勝のベネズエラ戦に「３番・中堅」で先発出場したが、１回の攻撃時にアクシデントに見舞われ、負傷交代となった。２回の守備からは中堅に森下翔太が入った。その後、侍ジャパンは交代理由について「右膝違和感」と説明した。１―１で迎えた初回２死一塁の場面で、一塁走者・鈴木が二盗を試み、ヘッ