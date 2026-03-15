◆オランダ１部▽第２７節アヤックス４―０スパルタ（１４日、ヨハン・クライフ・アレナ）アヤックス所属ＤＦ冨安健洋が移籍加入後、初の先発出場を果たした。左サイドバックでプレーし、後半２４分まで出場。アーセナル時代の２４年５月１９日・エバートン戦以来、実に６６４日ぶりの先発出場となった。冨安は１―０で迎えた前半３０分、左サイドから右足で果敢にミドルシュートを放つなど攻撃参加。３２分には、オーバー