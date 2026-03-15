◆ブンデスリーガ▽第２６節フランクフルト１―０ハイデンハイム（１４日、ドイチェ・バンク・パルク）フランクフルト所属の日本代表ＭＦ堂安律は後半４３分までプレー。チームは１―０で２試合ぶりの勝利を挙げた。堂安は後半４、５分に連続で好機に絡み、シュートを放つなど積極果敢なプレーで攻撃をけん引した。同１５分には、中央から左足の浮き球パスでゴール前の味方のヘディングシュートのチャンスを演出した。同３