◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成５位・知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝が１５日、ファーム・リーグ・オイシックス戦の試合前練習で２軍に合流した。２４年にイースタン・リーグで首位打者、２５年に打点王を獲得したオールドルーキー。キャンプは１軍で「完走」し、泥臭い全力プレーで猛アピールしていた。オープン戦は８試合に出場。１５打数３安打で打率