◆イングランド２部▽第３８節コベントリー１―２サウサンプトン（１５日、コベントリー）サウサンプトン所属ＭＦ松木玖生（くりゅう）が１得点を含む全２得点に絡む活躍で、チームを首位相手の勝利に導いた。０―０の後半３分、松木は右サイドから左足で中央へ鋭いクロスを入れると最後は右ポストに跳ね返ったボールをＭＦダウンズが押し込み、先制点を演出。同４０分、ＣＫからゴール前で足でコースを変え、リーグ３点目